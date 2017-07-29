Прима-балерину, обвиняемую в убийстве матери, признали невменяемой и отправили на лечение

29.07.2017 14:50 Уголовное дело против примы-балерины Анны Мурадели, обвиняемой в убийстве матери, прекращено. Как сообщают грузинские СМИ, прокуратура прекратила уголовно дело, так как после проведения ей экспертизы было установлено, что в момент совершения преступления она была в невменяемом состоянии.



Городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и Анна Мурадели продолжит лечение в клинике психореабилитации.



Напомним, что прима-балерина была задержана по обвинению в убийстве собственной матери 17 мая текущего года.



Мать и дочь жили в доме одни. У примы-балерины был депрессивный период в личной жизни. Анна и ее супруг, балерон Резо Магалашвили развелись несколько лет назад. У Анны не было детей в браке.



После развода с супругом прима-балерина стала зависимой от алкоголя. Несколько лет назад она получила травму ноги, и уже не могла исполнять главные роли на сцене. По заявлению сотрудников оперы, о состоянии здоровья Анны Мурадели особенно заботилась прима-балерина Нино Ананиашвили. Именно с ее помощью Анне Мурадели сделали операцию на ноге, и провели лечебный курс от алкогольной зависимости. В течение последних лет Анна Мурадели исполняла второстепенные роли в театре оперы и балета имени Закария Палиашвили.



Анна Мурадели была единственным ребенком в семье. Ее отец, Леван Мурадели был известным музыкантом, одним из членов государственной капеллы. Он скончался около пяти лет назад. Мать, Марине Миндорашвили, была ассоциированным профессором. Помимо Государственного университета имени Иванэ Джавахишвили она читала лекции также и в других вузах.















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