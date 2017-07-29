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Граждане Грузии не пострадали в результате пожара в одной из гостиниц Антальи
29.07.2017 18:17
Среди пострадавших от пожара в одной из гостиниц в Кемере, турецком регионе Анталья, граждан Грузии нет.
Как сообщают в Министерстве иностранных дел Грузии, с интоксикацией, вызванной дымом, в больницы доставлены 14 человек, грузин среди них нет.
Напомним, что из-за пожара, возникшего в пятизвездочной гостинице, потребовалась эвакуация 400 человек. Об этом сообщает издание Habertürk.
По имеющейся информации, огонь вспыхнул на кухне в 08:00 по местному времени. Некоторых постояльцев спасатели эвакуировали с балконов.
Как сообщают турецкие СМИ, в результате пожара пострадали 4 граждан России. В больницы доставлены 14 человек.
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