Граждане Грузии не пострадали в результате пожара в одной из гостиниц Антальи

29.07.2017 18:17 Среди пострадавших от пожара в одной из гостиниц в Кемере, турецком регионе Анталья, граждан Грузии нет.



Как сообщают в Министерстве иностранных дел Грузии, с интоксикацией, вызванной дымом, в больницы доставлены 14 человек, грузин среди них нет.



Напомним, что из-за пожара, возникшего в пятизвездочной гостинице, потребовалась эвакуация 400 человек. Об этом сообщает издание Habertürk.



По имеющейся информации, огонь вспыхнул на кухне в 08:00 по местному времени. Некоторых постояльцев спасатели эвакуировали с балконов.



Как сообщают турецкие СМИ, в результате пожара пострадали 4 граждан России. В больницы доставлены 14 человек.















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