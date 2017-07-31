В Грузии пропал известный художник-карикатурист Бесик Дугашвили

31.07.2017 11:31 Сотрудники МВД Грузии пытаются установить местонахождение известного карикатуриста Бесика Дугашвили, сообщили корреспонденту агентства «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства. Информация о пропаже Дугашвили поступила в полицию сегодня, 30 июля, от членов его семьи. За несколько часов до исчезновения Дугашвили на его странице в Facebook было размещено следующее сообщение:



«Выдвигаюсь туда, откуда не возвращаются. Я оказался слабым и беспомощным в стольких битвах… А ведь я хотел жить просто, иметь любящую семью, понимающую и сильную супругу, хотел заниматься любимым делом… Наслаждаться построенным будущим детей… Спокойную старость… Ну, и пусть я буду последним… Простите и поминайте в молитвах. Я ушел! Ваш Бесик (Тато) Дугашвили».



Поиски Дугашвили продолжаются уже больше шести часов. Мобильный телефон художника отключен. Члены семьи карикатуриста в случае его обнаружения просят граждан обратиться в полицию или Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями. Бесик Дугашвили прославился в Грузии благодаря своим карикатурам на грузинских политиков.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

