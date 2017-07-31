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На одной из улиц в Гори нашли новорожденного
31.07.2017 11:33
В городе Гори нашли новорожденного. Как сообщают в министерстве внутренних дел, младенец был обнаружен на одной из улиц завернутым в пеленку, его доставили в больницу.
Следствие ведется по статье 127-й УК Грузии (поставление в опасное для жизни положение).
Состояние здоровья новорожденного стабильно.
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