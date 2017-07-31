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Влиятельные грузинские митрополиты, владеющие огромным состоянием
31.07.2017 11:43
На имя самых влиятельных грузинских митрополитов в разных городах и регионах официально зарегистрированы земли большой площади, сельскохозяйственные земельные участки, и недвижимость, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Митрополит кутаисский-гаенатский, по данным Публичного реестра, владеет недвижимостью, домами и земельными участками площадью более чем 138 000 квадратных метров.
В миру Шота Маргалиташвили был рукоположен в священники в 1980 году. Через небольшое время его возвели сначала в сан епископа, а позже архиепископа. В высшем эшелоне духовной иерархии владыка Калистрат является достаточно влиятельным митрополитом.
По данным Публичного реестра, только в городе Кутаиси непосредственно на имя митрополита Калистрата, то есть Шоты Маргалиташвили зарегистрировано шесть земельных участков несельскохозяйственного назначения. На всех земельных участках, зарегистрированных на имя митрополита в Кутаиси, как оказалось, построены церкви. Все шесть Церкви на сегодня функционируют, однако куда тратятся поступившие пожертвования, не известно.
На имя владыки Калистрата числится немало недвижимости также и в Тбилиси.
Помимо несельскохозяйственных земельных участков на имя владыки Калистрата зарегистрированы пастбища и посевные угодья.
Еще один митрополит, имя которого фигурирует в нескольких компаниях, и владеет земельными участками, является митрополит Антон, в миру Руслан, тот же Маркоз Булухия.
В некоторых компаниях митрополит владеет определенной долей, а в некоторых все 100% находятся в его собственности.
Кроме бизнеса, непосредственно на имя митрополита Антона в разных городах и регионах Грузии зарегистрировано немало земельных участков как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного назначения.
Недавно с P.S. (передача телеканала "Рустави 2") связался владыка Калистрат. По заявлению митрополита, это имущество было оформлено на него по доверенности Его Святейшества Илии II, и в действительности, земли принадлежат Церкви.
"У меня есть доверенность патриарха, бессрочная доверенность, что то, где я подписался от имени Шоты Маргалиташвили, является собственностью Церкви"- говорит митрополит.
Из 47 членов Святого Синода только 6 таких архиепископов, на имя которых вообще не оформлено никакое имущество. Таким является также католикос-патриарх Илия II, на имя патриарха не зарегистрировано никакого имущества.
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