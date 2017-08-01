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Илия II встретится сегодня с вице-президентом США в Сионском соборе


01.08.2017   10:21
Католикос-Патриарх всея Грузии встретится сегодня с вице-президентом США в Сионском соборе Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает протопресвитер Сионского собора Георгий Звиададзе.

По словам протопресвитера, это будет ознакомительная, дружеская встреча.

«Сам гость, вице-президент США решил посетить Сиони, осмотреть фрески и иконы. Это частный, неофициальный визит», - отметил отец Георгий.

Вчера вечером вице-президент США Майк Пенс вместе с супругой прибыл в Грузию. Он посещает Тбилиси по приглашению премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили.






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