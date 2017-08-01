|
За прошедшие сутки грузинские спасатели спасли 25 человек
01.08.2017 12:20
За минувшие сутки грузинские спасатели спасли жизни 25 человек на черноморском побережье. Среди них были как граждане Грузии, так и иностранцы.
Несмотря на то, что накануне на Черном море было снято штормовое положение, по неосторожности десятки человек оказались на воде в опасной для жизни ситуации в курортном поселке Уреки. Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
«В результате оперативных и профессиональных действий спасателей на воде ни один случай не завершился фатально», — отмечено в сообщении.
Кроме того, спасатели оказали оперативную помощь четырем несовершеннолетним. Маленьких отдыхающих спасатели вернули своим родителям в целости и сохранности. Среди них была одна девочка с ограниченными физическими возможностями, которую спасатели нашли в двух километрах от родителей.
Линия черноморского побережья вновь остается под присмотром 135 спасателей на воде, которые обеспечивают безопасность отдыхающих в круглосуточном режиме, — заверили в Агентстве.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна