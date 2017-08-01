За прошедшие сутки грузинские спасатели спасли 25 человек

01.08.2017 12:20 За минувшие сутки грузинские спасатели спасли жизни 25 человек на черноморском побережье. Среди них были как граждане Грузии, так и иностранцы.



Несмотря на то, что накануне на Черном море было снято штормовое положение, по неосторожности десятки человек оказались на воде в опасной для жизни ситуации в курортном поселке Уреки. Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



«В результате оперативных и профессиональных действий спасателей на воде ни один случай не завершился фатально», — отмечено в сообщении.



Кроме того, спасатели оказали оперативную помощь четырем несовершеннолетним. Маленьких отдыхающих спасатели вернули своим родителям в целости и сохранности. Среди них была одна девочка с ограниченными физическими возможностями, которую спасатели нашли в двух километрах от родителей.



Линия черноморского побережья вновь остается под присмотром 135 спасателей на воде, которые обеспечивают безопасность отдыхающих в круглосуточном режиме, — заверили в Агентстве.















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