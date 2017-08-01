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В Цихисдзири нашли оружие и монеты VI века


01.08.2017   20:43
Археологи нашли древнейшие предметы быта, боевое оружие и орудия труда при раскопках на развалинах византийской крепости Петра в селе Цихисдзири Кобулетского муниципалитета (Аджария).

Город-крепость был возведен при императоре Византии Юстиниане в VI веке. После долгой осады хорошо укрепленный город взяли персы под командованием Хосрова I. Вскоре они проиграли войну, но, невзирая на это, византийцы уничтожили крепость.

"После сожжения и разрушения замка никто не пытался его восстанавливать. Из-за этого на крепости Петра без изменений сохранились последствия сражения VI века", - цитирует сообщение на сайте правительства Аджарии Спутник - Грузия.

В числе уникальных находок - железные боевые топоры, мечи, наконечники копий и стрел, шлемы, кольчуги и щиты, керамика, а также 95 серебряных монет.

Кроме того, археологи обнаружили фрагменты сожженных человеческих костей, что говорит о том, что войско погибло из-за поджога крепости.

Находки сегодня посмотрел глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.






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