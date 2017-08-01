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Библиотеке парламента Грузии подарили азербайджанский перевод «Витязя в тигровой шкуре»


01.08.2017   22:05
Национальной библиотеке парламента Грузии подарили изданное на азербайджанском языке произведение грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Как сообщает грузинское бюро АПА, книга переведена на азербайджанский язык под руководством иностранного члена Национальной академии наук Грузии Эльдара Исмайлова.

Книга издана тиражом в 1000 экземпляров, десять из которых имеют кожаный переплет.

В церемонии презентации книги приняли участие заместитель директора Национальной библиотеки парламента Грузии Мириан Хоситашвили, исполнительный глава муниципалитета Марнеули Мераб Топчишвили и другие лица.






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