На реставрацию храма Никорцминда будет израсходовано более 900 тыс. долларов США

02.08.2017 18:19 На реставрацию жемчужины грузинского церковного зодчества - представленного на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО собора Никорцминда в горном регионе Рача - будет израсходовано 2 200 000 лари (918 350 долларов США).



Как сообщили interpressnews.ge в пресс-службе краевой администрации Рача-Лечхуми-Квемо Сванети, в райцентре Амбролаури, где расположен храм Никорцминда, уже рассмотрен проект реставрации этого памятника культурного наследия. А также – план работ по обустройству туристической инфраструктуры и приведения в должный порядок подъездных коммуникаций.



Кроме того, на земельном участке по дороге, ведущей из центра Амбролаури к храму Никорцминда, будет разбит сквер и начато строительство сувенирного магазина.



Проект осуществляет Фонд муниципального развития; на его реализацию выделено 2 200 000 лари. Цель проекта – забота о культурном наследии Грузии, развитие туристической инфраструктуры и содействие в деле популяризации региона и его достопримечательностей. Полная реставрация каменного фасада собора, а также колокольни и настенной живописи завершится в 2018-м году, сообщает newsgeorgia.ge.



В августе прошлого года в Рача масштабно отпраздновали тысячелетний юбилей со дня возведения храма Никорцминда — мероприятие посетил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.



В правительстве отмечают, что в 2013-2016 годах из бюджета было профинансировано до 450 проектов реставрации культурного наследия.



Никорцминда - собор Грузинской Православной Церкви, расположенный в грузинской исторической области Рача. Находится в 14 км к юго-западу от города Амбролаури. Внутри собора росписи датированные XVI—XVII веками. На фасадах храма сохранилась богатейшая резьба по камню.



Сооружен в 1010—1014 годах, во время царствования Баграта III.















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