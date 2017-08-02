Религиозные объединения: Новая Конституция порождает угрозу «неоправданного ограничения» свободы вероисповедания

02.08.2017 19:09 Принятые Парламентом конституционные поправки «порождают угрозу неоправданного ограничения свободы религии», - говорится в обращении Совета религий при народном защитнике Грузии к Парламенту страны, которое было опубликовано 2 августа.



Обращение, которое подписывают 19 групп религиозных меньшинств, говорит о статье 16 конституционного законопроекта, принятого во втором слушании, согласно которой, свобода веры, вероисповедания и совести может быть ограничена «с целью обеспечения государственной или общественной безопасности, необходимой для существования демократического общества, предотвращения преступления, охраны здоровья, осуществления правосудия или защиты других прав».



Религиозные объединения считают, что эти критерии «порождают высокий риск, что они могут быть использованы не для легитимных целей и целей, необходимых для существования демократического государства».



«Когда говорим об угрозах ограничения веры и вероисповедания по Конституции, мы учитываем те многолетние вызовы и барьеры, с которыми сталкивается большая часть религиозных объединений в Грузии», - говорится в обращении Совета религий.



«Мы неоднократно становились жертвами ограничения выражения нашей веры, насилия и нетерпимости», - говорят члены Совета религий и добавляют, что с внесением «туманных» норм в Конституцию, «может получить легитимацию неправомерное ограничение прав религиозных объединений».



В первоначальной версии конституционных поправок, которая была направлена Венецианской комиссии, 16-ая статья не содержала точного перечня оснований для ограничений свободы религии и соответствующая норма была сформулирована следующим образом: «Недопустимо ограничение веры и свободы совести, если их проявление не нарушает прав других».



Венецианская комиссия не одобрила запись. В соответствии с заключением Венецианской комиссии, эта норма, с одной стороны, давала «узкое» разъяснение свободы религии, а с другой стороны, делала возможным «широкую» интерпретацию ограничения прав других.



«Рекомендуем, чтобы в соответствующую норму Конституции внесли другие легитимные цели ограничения свободы религии (охрану безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственных норм», как это определено в статье 9 Европейской конвенции прав человека и статье 18 Международного пакта политических прав», - отмечается в заключении Венецианской комиссии.



Конституционные поправки во втором слушании были приняты Парламентом 23 июня. Третье и окончательное слушание состоится на осенней сессии 2017 года.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

