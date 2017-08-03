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В Тбилиси продолжается суд по делу о каннибализме


03.08.2017   14:04
Тбилисский городской суд признал виновными в недонесении о преступлении Дату Кварацхелия и Автандила Амиранашвили, задержанных по делу об убийстве и расчленении пожилой женщины, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.

В ноябре 2016 года МВД Грузии сообщило о раскрытии убийства 76-летней Любы Кочиашвили и задержании пятерых человек, в том числе ее дочери Ирмы. Женщину сначала отключили электрошокером, а после задушили и ударили ножом. Тело отвезли в квартиру друга дочери убитой — Беки Шенгелия, где расчленили, а далее отвезли на свалку на окраине Тбилиси и сожгли.

«Тбилисский городской суд полностью признал виновными обвиняемых в предъявленном им обвинении и в качестве наказания определил лишение свободы сроком на 2 года и 3 месяца для Д. К., а для А. А. — 2 года», — сказано в сообщении.

Что же касается обвиняемых Шенгелия и Кочиашвили, то в июне Тбилисский городской суд признал обоих виновными в убийстве пожилой женщины. Обвиняемый Шенгелия в ходе судебных слушаний признался, что съел сердце убитой на глазах у ее дочери.

Суд приговорил Шенгелия к бессрочному заключению, оправдав его в части каннибализма, а дочь убитой женщины – к 20 годам лишения свободы.

По этому делу проходит еще одна несовершеннолетняя девушка. Ее приговор пока не известен.






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