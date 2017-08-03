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В Грузии начинают отбор фильмов на «Оскар-2018»


03.08.2017   18:44
Национальный центр кинематографии Грузии начинает прием заявок на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Шанс попасть на «Оскар» получат те фильмы, которые на протяжении семи дней непрерывно показывали или покажут в кинотеатре в период с 1 октября 2016 года до 30 сентября 2017 года. Кроме того, фильм должен быть участником главной конкурсной программы как минимум одного международного кинофестиваля.

Фильмы не должны показывать по телевидению или в интернете до премьеры в кинотеатре, а в творческой группе кинопроекта в основном должны быть граждане и/или резиденты Грузии.
Заявки принимаются до 11 августа 2017 года. На «Оскар» будет претендовать фильм, которая выберет специальная комиссия посредством тайного голосования. Квалифицированный показ фильмов для членов комиссии состоится в августе.

Администрация киноакадемии «Оскар» уже выбрала дату проведения 90-й по счету церемонии — 4 марта 2018 года.

В прошлый раз Грузия выдвинула на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» картину грузинского режиссера Русудан Глурджидзе «Чужой дом», однако она не вошла в шорт-лист премии Американской киноакадемии.

"Новости-Грузия"





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