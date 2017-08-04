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В Анаклиа задержан сторонник движения «Белый шум»


04.08.2017   10:47
В Анаклиа, на территории, прилегающей к GEM fest, задержали сторонника движения "Белый шум". В заявлении движения говорится, что задержанный обвиняется в незаконной покупке-хранении наркотического средства "Экстази".

"Бакара Коршия, который является одним из наших сторонников, взяли в Анаклиа на территории, прилегающей к GEM fest. Насколько нам известно, ему вменяется незаконная покупка-хранение наркотического вещества ("Экстази").

С целью быстрого реагирования движение "Белый шум" подключил представителей аппарата народного защитника и Ассоциацию молодых юристов"- говорится в заявлении движения "Белый шум".








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