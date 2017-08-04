|
В Анаклиа задержан сторонник движения «Белый шум»
04.08.2017 10:47
В Анаклиа, на территории, прилегающей к GEM fest, задержали сторонника движения "Белый шум". В заявлении движения говорится, что задержанный обвиняется в незаконной покупке-хранении наркотического средства "Экстази".
"Бакара Коршия, который является одним из наших сторонников, взяли в Анаклиа на территории, прилегающей к GEM fest. Насколько нам известно, ему вменяется незаконная покупка-хранение наркотического вещества ("Экстази").
С целью быстрого реагирования движение "Белый шум" подключил представителей аппарата народного защитника и Ассоциацию молодых юристов"- говорится в заявлении движения "Белый шум".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна