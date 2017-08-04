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Бывший мэр Тбилиси попал в Аварию - его состояние тяжелое


04.08.2017   11:00
Бывший мэр Тбилиси Вано Зоделава попал в аварию - информацию распространил на facebook его друг Заза Шенгелия. По сообщению Шенгелия, состояние здоровья бывшего мэра Тбилиси тяжелое.

"Сегодня ночью мой близкий друг Ванико Зоделава, едущий на такси с правым рулем с границы Азербайджана в Тбилиси, попал в страшную автокатастрофу, и его жизнь стоит под вопросом. Водитель машины, с которым столкнулся этот такси, скончался, а водитель такси с правым рулем, в котором сидел Ванико, получил легкие повреждения"- пишет Шенгелия.

Напомним, в Квемо Поничала вчера поздней ночью столкнулись три легковых автомашины. В результате один человек скончался на месте, двое пострадали. Их доставили в больницу.

Ведется следствие по факту в соответствии части пять статьи 276 УК, что подразумевает нарушение правила движения безопасности или эксплуатации транспорта, вызвавшее гибель человека.






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