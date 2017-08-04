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Гость фестиваля GEM Fest был задержан полицией за прогулку нагишом


04.08.2017   12:43
Гость фестиваля электронной музыки GEM Fest в Анаклия был задержан полицией за прогулку нагишом.

Абсолютно голый молодой мужчина передвигался по территории фестиваля и пляжу. Как видно на фото, которые распространило издание Livepress.ge, мужчину не смущала его нагота – он танцевал, а затем пошел купаться в море.

Нарушитель общественного порядка был задержан полицией на основании 166 статьи Кодекса административных правонарушений – «мелкое хулиганство». Эта статья предусматривает штраф в размере 100 лари. В зависимости от обстоятельств происшествия, статья может предусматривать наказание в виде административного задержания на срок до 90 дней.

Как сообщили журналистам в МВД Грузии, гулявший голым посетитель GEM Fest отделался административным штрафом.






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