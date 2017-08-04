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За июль на черноморском побережье Грузии спасли 176 тонущих


04.08.2017   14:56
За июль 2017 года грузинские спасатели спасли жизни 176 человек на черноморском побережье – 106 попавших в беду были гражданами Грузии, 70 спасенных человек — иностранцы. Информацию об этом распространяет Первый канал ОВГ со ссылкой на агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Больше всего инцидентов было зафиксировано в курортном поселке Уреки. В течение июля в Уреки спасатели помогли выбраться из воды 62 тонущим. 23 из них граждане Грузии, 39 – граждане других государств.

Спасатели в Кобулети, переселенные в Кобулети, 24 человека, в том числе девять иностранных граждан, были выведены из моря в результате эффективного реагирования.

В Кобулети было зафиксировано 24 инцидента. Спасатели оперативно реагировали на каждый случай и спасли жизни 15 граждан Грузии и девяти иностранцев.

В Батуми и окрестностях курортного города в июле спасатели помогли 41 человеку – 25 гражданам Грузии и 16 иностранцам.

В курортных поселках Анаклия и Ганмухури были спасены жизни 40 тонущих граждан Грузии и 5 граждан других государств.

Меньше всего инцидентов на море в июле было зафиксировано в портовом городе Поти – из воды помогли выбраться трем гражданам Грузии и одному иностранцу.
Помимо инцидентов на море, сотрудники агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии реагировали и на другие происшествия на черноморском побережье страны.

Так, в июле на пляжах грузинских курортов потерялось 109 детей — 97 случаев в Уреки, 4 – в Батуми, 8 – в Кобулети. Все дети были найдены спасателями и переданы родителям.

"Новости-Грузия"





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