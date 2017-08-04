Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Женщина трансгендер заявила о нападении с применением электрошокера


04.08.2017   15:39
Женщина трансгендер заявила о нападении с применением электрошокера. Об этом сообщает агентство On.ge. По словам Миранды Пахава, в момент нападения она вместе с другими трансгендерами находилась неподалеку от территории Министерства обороны Грузии. Нападавших было двое, они использовали электрошокер. Их личности пострадавшей не известны.

«У меня повреждения на лице и на правой руке, аналогичные травмы получили мои друзья», — заявила женщина трансгендер.

На место происшествия прибыла криминальная полиция им удалось задержать нападавших. Однако по словам пострадавшей, в полиции им посоветовали отказаться от внесения заявления, в противном случае им пригрозил задержанием.

«На меня подобные угрозы не действуют, но мои друзья трансгендеры согласились не вносить заявление. Теперь их используют против меня, мне говорят что если я не откажусь, они накопают, что то на моих друзей и арестуют» , — заявляет пострадавшая.

По ее словам, напавшие на них люди позже заявили, что якобы трансгендеры повредили их автомобиль на припаркованный у территории цирка.

В МВД Грузии агенсву On.ge заявили, что сказанное Мирандой Пахава не соответствует действительности. По информации министерства данный момент ведется следствие по факту насилия и возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Грузии. В ходе расследования будут опрошены все участники инцидента и проведена медицинская экспертиза.

"СОВА"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Срок вступления в силу поправок в закон «О контроле табака» отложен до 2022 года
В Тбилиси появится специализированный суд для бизнеса
Зарплаты мужчин в Грузии на 36% выше, чем женщин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Конгрессмены США на встрече с грузинским президентом в Тбилиси пообещали внимательно следить за шагами РФ в отношении Грузии
Министр обороны Грузии скорбит по погибшему в Афганистане военному
В Ереване в одном из домов обнаружены артиллерийские снаряды
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна