Женщина трансгендер заявила о нападении с применением электрошокера

04.08.2017 15:39 Женщина трансгендер заявила о нападении с применением электрошокера. Об этом сообщает агентство On.ge. По словам Миранды Пахава, в момент нападения она вместе с другими трансгендерами находилась неподалеку от территории Министерства обороны Грузии. Нападавших было двое, они использовали электрошокер. Их личности пострадавшей не известны.



«У меня повреждения на лице и на правой руке, аналогичные травмы получили мои друзья», — заявила женщина трансгендер.



На место происшествия прибыла криминальная полиция им удалось задержать нападавших. Однако по словам пострадавшей, в полиции им посоветовали отказаться от внесения заявления, в противном случае им пригрозил задержанием.



«На меня подобные угрозы не действуют, но мои друзья трансгендеры согласились не вносить заявление. Теперь их используют против меня, мне говорят что если я не откажусь, они накопают, что то на моих друзей и арестуют» , — заявляет пострадавшая.



По ее словам, напавшие на них люди позже заявили, что якобы трансгендеры повредили их автомобиль на припаркованный у территории цирка.



В МВД Грузии агенсву On.ge заявили, что сказанное Мирандой Пахава не соответствует действительности. По информации министерства данный момент ведется следствие по факту насилия и возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Грузии. В ходе расследования будут опрошены все участники инцидента и проведена медицинская экспертиза.



"СОВА"











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