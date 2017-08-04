Впервые в Грузию Кубок чемпионов НБА привезет Заза Пачулия

04.08.2017 17:15 Впервые в Грузию Кубок чемпионов НБА привезет Заза Пачулия. Как сообщили в «Ти-би-си банке», Заза Пачулия стал первым грузинским баскетболистом-чемпионом НБА.



Его команда «Голден Стейт Уорриорс» в пятом финальной серии чемпионата победила «Кливленд Кавальерс» со счетом 129:120, одержав победу в серии со счетом 4:1 и завоевав титул чемпиона.



По информации пресс-службы банка, 6 августа Заза Пачулия в рамках традиционного «трофи-тура» привезет Кубок чемпионов НБА в Грузию и встретится в аэропорту с болельщиками.



В ходе тура болельщики смогут сфотографироваться с известным грузинским баскетболистом и Кубком Ларри О'Брайена.















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