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Молодая девушка скончалась на фестивале GEM Fest


04.08.2017   18:13
Молодая девушка скончалась на фестивале электронной музыки GEM Fest в Анаклия, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

Инцидент произошел сегодня утром. По информации СМИ, 22-летней девушке, приехавшей на GEM Fest из Тбилиси, стало плохо прямо на одной из фестивальных площадок.

В бессознательном состоянии она была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу города Зугдиди, однако врачам не удалось спасти ее. По словам врачей, причиной смерти девушки стала острая сосудистая недостаточность, наступившая вследствие отравления неустановленными веществами.

Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства», что наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.






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