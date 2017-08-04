В зугдидскую реферальную больницу доставили еще несколько участников GEM FEST

04.08.2017 19:26 В зугдидскую реферальную больницу доставили еще несколько участников музыкального фестиваля GEM FEST в Анаклии.



По информации врачей, у пациентов отмечаются признаки отравления не уточненной субстанцией.



Состояние одного из доставленных в больницу молодых мужчин тяжелое. Сегодня же с похожими симптомами в зугдидской реферальной больнице скончалась 22-летняя девушка, также принимавшая участие в фестивале GEM FEST.



Следствие в связи с данным фактом начато по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

