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В зугдидскую реферальную больницу доставили еще несколько участников GEM FEST
04.08.2017 19:26
В зугдидскую реферальную больницу доставили еще несколько участников музыкального фестиваля GEM FEST в Анаклии.
По информации врачей, у пациентов отмечаются признаки отравления не уточненной субстанцией.
Состояние одного из доставленных в больницу молодых мужчин тяжелое. Сегодня же с похожими симптомами в зугдидской реферальной больнице скончалась 22-летняя девушка, также принимавшая участие в фестивале GEM FEST.
Следствие в связи с данным фактом начато по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).
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