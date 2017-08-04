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В зугдидскую реферальную больницу доставили еще несколько участников GEM FEST


04.08.2017   19:26
В зугдидскую реферальную больницу доставили еще несколько участников музыкального фестиваля GEM FEST в Анаклии.

По информации врачей, у пациентов отмечаются признаки отравления не уточненной субстанцией.

Состояние одного из доставленных в больницу молодых мужчин тяжелое. Сегодня же с похожими симптомами в зугдидской реферальной больнице скончалась 22-летняя девушка, также принимавшая участие в фестивале GEM FEST.

Следствие в связи с данным фактом начато по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).






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