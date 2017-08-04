Патриархия Грузии опровергла информацию о приглашении депутата из РФ

04.08.2017 21:29 Замглавы службы внешних отношений Патриархии Грузии Кахабер Гоготишвили опроверг информацию о приглашении депутата Государственной думы России от правящей партии "Единая Россия" Артема Кавинова в Грузию.



О том, что Кавинов отправился в Грузию с частным визитом по приглашению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II на его именины сообщила Sputnik Грузия сотрудница пресс-службы аппарата российского депутата.



"Ни с нашей стороны не было приглашения, ни с их стороны не было требования, чтобы приехал этот человек. Праздничную встречу устроили не этому человек, праздничную встречу устроили гостям, которых принял Патриарх. Их было примерно 300 человек, в том числе были гости — российское духовенство, которых сопровождал этот человек. Если бы это был официальный прием, тогда у него был бы официальный статус и Патриархия сказала бы свое слово о приеме или неприеме. Сейчас Патриархия вообще не знала, кто был, духовенство было с мирянином поздравить Патриарха", — сказал отец Кахабер в эфире телекомпании Rustavi2.



Он отметил, что беседы между Католикосом-Патриархом всея Грузии и российским депутатом не было.



"Никакого разговора не было. Они подошли к Патриарху, поздравили его с днем ангела, Патриарх их благословил, они приложились к руке и вышли", — отметил Гоготишвили.



По его словам, архимандрит Георгий Гурчиани, который якобы пригласил Кавинова в Грузию, не является официальным представителем Патриархии Грузии и не может отправлять приглашения.



Кавинов, по данным пресс-службы, в настоящее время совершает паломнический ход по грузинским храмам, расположенным в горной местности. Российский парламентарий планирует покинуть страну в субботу.



Артем Кавинов, будучи членом комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, был в составе делегации российских депутатов, которые в июле встретились в Москве с парламентариями из Грузии — членами оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".















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