Организаторы GEM Fest: Полиция следит, чтобы на фестиваль не попадали наркотики

04.08.2017 22:16 На территории фестиваля электронной музыки GEM Fest в этом году не было зафиксировано не одного случая тяжелой интоксикации. Об этом заявил один из организаторов фестиваля Гури Коява, комментируя сегодняшний инцидент.



Утром 4 августа 22-летняя девушка потеряла сознание на одной из площадок GEM Fest. Ее госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Зугдиди, однако спасти ее жизнь не удалось. По словам врачей, причиной смерти стала острая сосудистая недостаточность, наступившая вследствие отравления неустановленными веществами.



«Со вчерашнего дня на территорию фестиваля прибыли примерно 20 тысяч человек. Здесь работает три медпункта, а также специальные службы, в числе которых все ведомства МВД, которые обязательно должны быть мобилизованы на территории таких больших фестивалей», — сказал Коява в комментарии Первому каналу ОВГ.



Позже на официальной странице GEM Fest в фейсбуке появилось сообщение, в котором говорится, что организаторы, посредством своих страниц в соцсетях и веб-сайта, начинают информационную кампанию о пагубном влиянии наркотиков.



«Вместе с соответствующими органами мы заботимся о том, чтобы на территории фестиваля здоровье и безопасность людей были максимально защищены. С этой целью на пространстве GEM Fest происходит проверка пропусков каждого посетителя, которые содержат персональную информацию и полные данные гостей. Соответствующие ведомства следят за тем, чтобы на территорию не попадали наркотики, в особенности, такая отрава, как «Био»», — говорится в сообщении организаторов GEM Fest.



МВД Грузии по факту гибели 22-летней девушки возбудило уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», что наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.



Фестиваль GEM Fest в этом году будет длиться целый месяц — мероприятие началось в Анаклия 14 июля и завершиться 14 августа. Он объединит восемь клубных сцен и более 500 знаменитых исполнителей клубной музыки со всего мира.



"Новости-Грузия"











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