Сборная Грузии по баскетболу победила команду Латвии

04.08.2017 23:20 Баскетбольная сборная Грузии, готовящаяся к Евробаскету, провела с командой Латвии первый матч международного турнира четырех в литовской Клайпеде и, одержав победу 71:69, вышла в финал.



Команда, выступающая без Зазы Пачулия, начала игру не очень хорошо, уступив первый тайм с разрывом в 6 очков (33:39), однако в третьей четверти исправила ситуацию и смогла вырваться вперед. Особенно напряженными получились последние секунды матча, но грузинские баскетболисты сумели одержать победу.



В сборной Грузии самым результативным был Георгий Шермадини ( 20 очков), 14 очков набрал Торнике Шенгелия, 12 – Георгий Цинцадзе.



Соперник грузинской сборной станет известен в результате второй полуфинальной встречи, которую проведут команды Литвы и Польши. Финальный матч и игра за третье место состоятся 5 августа.















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