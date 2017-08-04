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Американский канал НВО купил фильм грузинского режиссера


04.08.2017   23:31
Фильм "Заложники", получивший приз за лучшую режиссуру на фестивале "Кинотавр", куплен американским кабельным каналом НВО, рассказал РИА Новости режиссер Резо Гигинеишвили.

Премьера фильма прошла в рамках программы "Панорама" 67-го Берлинского кинофестиваля.

"Безусловно, для нас важно, что то, что началось на Берлинском фестивале, где к картине был проявлено определенное внимание, а смотр такого уровня — это возможность. чтобы фильм заметили, имеет продолжение. Три дня назад в Париже состоялась наша международная премьера. А сегодня я узнал, что его купил канал НВО. Мы, безусловно, очень рады, что получаем какие-то плоды за наш тернистый путь и преданное отношение к делу", — сказал Гигинеишвили.

Он отметил, что позитивная реакция внутри страны и международный интерес говорит о том, что режиссер "рассказал историю, которая так или иначе трогает людей".

Сюжет фильма основан на событиях ноября 1983 года. 18 ноября самолет Ту-134А, вылетевший из Тбилиси, захватила группа молодых мужчин и женщина — грузинская "золотая молодежь". На борту были 64 человека, в том числе семь членов экипажа. Пытаясь угнать самолет в Турцию, захватчики застрелили бортпроводницу, бортинженера, замначальника летно-штурманского отдела и двух пассажиров.

Штурману Владимиру Гасояну удалось убить одного террориста, ранить второго, вместе с пилотом освободить кабину и изнутри закрыть дверь. Самолет был посажен в аэропорту Тбилиси. 19 ноября спецслужбы провели боевую операцию по освобождению заложников. Мужчин, участвовавших в захвате, приговорили к смертной казни, женщину — к 14 годам тюремного заключения.






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