Еще шесть участников GEM FEST были доставлены в больницу

05.08.2017 12:36 Минувшей ночью в зугдидскую реферальную больницу доставили еще шестерых участников GEM FEST. Четверо из них в течение всей ночи находились на управляемом дыхании.



Состояние шести молодых людей, помещенных в больницу с диагнозом токсического эффекта от неопределенной субстанции и вещества, в настоящее время удовлетворительное.



Что касается помещенного 4 августа в реанимацию 29-летнего мужчины, по информации врачей, его состояние улучшилось. Напомним, что вчера с подобным диагнозом скончалась 22-летняя девушка.



Накануне организаторы GEM FEST распространили заявление. По их информации, соответствующими ведомствами будет обеспечено недопущение на территорию наркотических веществ, в особенности яда, под названием «Био».















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