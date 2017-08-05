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Еще шесть участников GEM FEST были доставлены в больницу
05.08.2017 12:36
Минувшей ночью в зугдидскую реферальную больницу доставили еще шестерых участников GEM FEST. Четверо из них в течение всей ночи находились на управляемом дыхании.
Состояние шести молодых людей, помещенных в больницу с диагнозом токсического эффекта от неопределенной субстанции и вещества, в настоящее время удовлетворительное.
Что касается помещенного 4 августа в реанимацию 29-летнего мужчины, по информации врачей, его состояние улучшилось. Напомним, что вчера с подобным диагнозом скончалась 22-летняя девушка.
Накануне организаторы GEM FEST распространили заявление. По их информации, соответствующими ведомствами будет обеспечено недопущение на территорию наркотических веществ, в особенности яда, под названием «Био».
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