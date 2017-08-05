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Состояние здоровья Афгана Мухтарлы с каждыми днем ухудшается - адвокат


05.08.2017   15:23
Состояние здоровья Афгана Мухтарлы с каждыми днем ухудшается, - об этом сообщил агентству «IPN» адвокат азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы Арчил Чопикашвили.

По его словам, у Мухтарлы серьезные проблемы с пищеварительной системой и его не лечат надлежащим образом.

«У него проблемы со здоровьем – проблема с пищеварительной системой. Что касается его лечения, в ряде случаев оно не осуществляется, а если и осуществляется то в результате больших усилий, но и то ненадлежащее. После решения Евросуда ему провели небольшое лечение», - заявил Арчил Чопикашвили.
По его же словам, проблемным вопросом так же остается и слежка за его супругой Лейлой Мухтарлы.

«По вопросу слежки за Лейлой Мухтарлы мы обратились к правоохранителям, однако, со стороны полиции не было никакого реагирования», - заявил Чопикашвили.

Что касается допроса Афгана Мухтарлы грузинскими правоохранителями в Азербайджане, по словам Чопикашвили, это пока что не осуществлялось.






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