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Активисту «Движения белого шума» избрали двухмесячное предварительное заключение


05.08.2017   17:10
Задержанному по обвинению в приобретении и хранении наркотического вещества активисту «Движения белого шума» Бакару Коршия Зугдидский районный суд избрал двухмесячное предварительное заключение под стражу. При этом суд оштрафовал задержанного за употребление марихуаны на 500 лари.

По заявлению адвоката, решение об избрании меры пресечения обжаловано не будет. Как отметил адвокат, обвиняемый признает совершенное им преступление, и они обратятся в прокуратуру с просьбой о заключении процессуального соглашения.

Следующий судебный процесс по делу Бакара Коршия пройдет 5 сентября.






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