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Среди пострадавших в ДТП в Турции есть одна гражданка Грузии
05.08.2017 17:20
В результате аварии, произошедшей в турецкой провинции Амасья, пострадала одна гражданка Грузии.
Как сообщает МИД Грузии, пострадавшая доставлена в больницу, ее состояние удовлетворительное и ей проводится надлежащее лечение.
В результате ДТП, произошедшего в турецкой провинции Амасья, по меньшей мере, пять человек погибли и еще 36 пострадали. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. По существующей информации, автобус, который направлялся из Стамбула в Самсун, перевернулся в городе Мерзифон.
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