Среди пострадавших в ДТП в Турции есть одна гражданка Грузии

05.08.2017 17:20 В результате аварии, произошедшей в турецкой провинции Амасья, пострадала одна гражданка Грузии.



Как сообщает МИД Грузии, пострадавшая доставлена в больницу, ее состояние удовлетворительное и ей проводится надлежащее лечение.



В результате ДТП, произошедшего в турецкой провинции Амасья, по меньшей мере, пять человек погибли и еще 36 пострадали. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. По существующей информации, автобус, который направлялся из Стамбула в Самсун, перевернулся в городе Мерзифон.















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