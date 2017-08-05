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Пятеро участников GEM FEST выписаны из больницы


05.08.2017   19:29
Из шести пациентов, помещенных вчера в зугдидскую реферальную больницу, пятерых – выписали, один же, находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.

По информации администрации больницы, из госпиталя также выписан 29-летний мужчина, участвовавший в GEM FEST, который был доставлен в реанимацию вчера на рассвете.

Напомним, что в течение двух дней с диагнозом токсического эффекта от неопределенной субстанции и вещества в больницу были помещены 15 пациентов. При этом доставленную вчера в зугдидскую больницу с таким же диагнозом 22-летнюю девушку спасти не удалось.






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