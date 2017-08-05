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По делу юмориста Давида Ростомашвили задержан еще один человек
05.08.2017 21:03
По делу юмориста Давида Ростомашвили правоохранителями задержано еще одно лицо. Как сообщают в МВД, задержанному предъявлено обвинение по статье 179 УК Грузии, что подразумевает разбой.
В МВД личность арестованного не разглашают. Его правоохранители задержали несколько дней назад.
Ранее по делу о нападении на Давида Ростомашвили был задержан Зураб Кутелия, еще одно лицо – скрывается.
По факту разбойного нападения на Давида Ростомашвили следствие начато 14 июня 2017 года.
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