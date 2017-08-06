Баскетбольная сборная Грузии победила Литву и выиграла турнир в Клайпеде

06.08.2017 00:25 Мужская баскетбольная сборная Грузии со счетом 81:70 победила в субботу вечером в Клайпеде сборную Литвы и стала победителем прошедшего там международного турнира, в котором также участвовали команды Латвии и Польши.



4 августа Грузия выиграла в Клайпеде у Латвии со счетом 73:69 и вышла в финал турнира, где встретилась с Литвой( в пятницу литовцы победили поляков ). Финальный матч Грузия-Латвия стал настоящим спектаклем баскетбола в исполнении игроков обоих сборных. В составе сборной Грузии самыми результативными были Георгий Шермадини( с июля текущего года является игроком испанского клуба "Малага")-17 очков и Торнике Шенгелия ("Баскония")-19 очков. Лучшим игроком матча был назван Торнике Шенгелия.



В конце августа-начале сентября сборная Грузии сыграет в тель-авивской группе Евробаскета, где ее соперниками будут сборные Израиля, Италии, Германии, Литвы и Украины.



11 и 13 августа в рамках подготовки к Евробаскету сборная Грузии проведет в Тбилиси два спарринг-матча со сборной Чехии,эти матчи пройдут во Дворце спорта, построенном в 1961 году и вмещающем сейчас 10 тысяч зрителей ( до установления индскамеек вмещал 14 тысяч зрителей)















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