Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заза Пачулия привез в Тбилиси Кубок NBA


06.08.2017   21:44
Первый грузинский чемпион NBA Заза Пачулия прибыл сегодня на родину. Баскетболист впервые вернулся в Грузию после того, как стал чемпионом Национальной Баскетбольной Ассоциации США в составе клуба «Голден Стэйт Уорриорз». Заза Пачулия стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА.

В Тбилиси 7-8 августа пройдут встречи поклонников и специалистов баскетбола с Пачулия, во время которых участники встреч смогут подойти к Кубку, пообщаться с капитаном сборной Грузии. Этот Кубок НБА будет показан также юным баскетболистам, обучающимся в Тбилиси "Академии Зазы Пачулия".

Между тем многие жители Тбилиси готовятся к приезду Пачулия. Несмотря на сильную жару и на то,что многие жители Тбилиси выехали на отдых(в горы, в села, на черноморские курорты, кто за рубеж), поклонники баскетбола поедут сегодня в аэропорт встречать выдающегося баскетболиста. Среди тех, кто будут встречать прилетающего из США (транзитом через Стамбул) Пачулия, будут также действующие спортсмены,ветераны баскетбола,представители общественных и спортивных организаций, министерства спорта и парламента страны. 7 августа вечером в Тбилиси состоится встреча общественности с выдающимся баскетболистом, она пройдет во Дворце спорта, построенном в 1961 году и вмещающем сейчас 10 тысяч зрителей (до 2005 года, до установления индивидуальных скамеек вмещал 14 тысяч зрителей).

С 8 августа Заза присоединится в Тбилиси к членам сборной Грузии, которая 6 августа вернется из Литвы. 4-5 августа на международном турнире в Клайпеде Грузия выиграла в полуфинале у Латвии -73:69, в финале у Литвы -81:70 и стала победителем турнира, в котором играла также Польша. В Тбилиси сборная Грузии вместе с Пачулия продолжит подготовку начинающемуся в конце августа Евробаскету-2017. Грузия играет в тель-авивской группе Евробаскета, где соперниками нашей команды будут сборные Израиля, Италии, Германии, Литвы и Украины.

11 и 13 августа в рамках подготовки к Евробаскету сборная Грузии проведет в Тбилиси два спарринг-матча со сборной Чехии, в них ожидается участие и Пачулия. Матчи пройдут в вышеназванном Дворце спорта,ожидается аншлаг.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в Тбилисском и Батумском международных аэропортах достиг рекордного показателя
Срок вступления в силу поправок в закон «О контроле табака» отложен до 2022 года
В Тбилиси появится специализированный суд для бизнеса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Генпрокуратура признала Чечню самым безопасным регионом РФ в плане уличной преступности
В МЧС Азербайджана опровергли информацию о погибших во время пожаре в общежитии
Грозненское ТВ объяснило "забывчивостью" исчезновения людей в Чечне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна