Заза Пачулия привез в Тбилиси Кубок NBA

06.08.2017 21:44 Первый грузинский чемпион NBA Заза Пачулия прибыл сегодня на родину. Баскетболист впервые вернулся в Грузию после того, как стал чемпионом Национальной Баскетбольной Ассоциации США в составе клуба «Голден Стэйт Уорриорз». Заза Пачулия стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА.



В Тбилиси 7-8 августа пройдут встречи поклонников и специалистов баскетбола с Пачулия, во время которых участники встреч смогут подойти к Кубку, пообщаться с капитаном сборной Грузии. Этот Кубок НБА будет показан также юным баскетболистам, обучающимся в Тбилиси "Академии Зазы Пачулия".



Между тем многие жители Тбилиси готовятся к приезду Пачулия. Несмотря на сильную жару и на то,что многие жители Тбилиси выехали на отдых(в горы, в села, на черноморские курорты, кто за рубеж), поклонники баскетбола поедут сегодня в аэропорт встречать выдающегося баскетболиста. Среди тех, кто будут встречать прилетающего из США (транзитом через Стамбул) Пачулия, будут также действующие спортсмены,ветераны баскетбола,представители общественных и спортивных организаций, министерства спорта и парламента страны. 7 августа вечером в Тбилиси состоится встреча общественности с выдающимся баскетболистом, она пройдет во Дворце спорта, построенном в 1961 году и вмещающем сейчас 10 тысяч зрителей (до 2005 года, до установления индивидуальных скамеек вмещал 14 тысяч зрителей).



С 8 августа Заза присоединится в Тбилиси к членам сборной Грузии, которая 6 августа вернется из Литвы. 4-5 августа на международном турнире в Клайпеде Грузия выиграла в полуфинале у Латвии -73:69, в финале у Литвы -81:70 и стала победителем турнира, в котором играла также Польша. В Тбилиси сборная Грузии вместе с Пачулия продолжит подготовку начинающемуся в конце августа Евробаскету-2017. Грузия играет в тель-авивской группе Евробаскета, где соперниками нашей команды будут сборные Израиля, Италии, Германии, Литвы и Украины.



11 и 13 августа в рамках подготовки к Евробаскету сборная Грузии проведет в Тбилиси два спарринг-матча со сборной Чехии, в них ожидается участие и Пачулия. Матчи пройдут в вышеназванном Дворце спорта,ожидается аншлаг.















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