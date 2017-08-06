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В Сванетии машина упала в реку, погиб один человек
06.08.2017 21:47
Автомобиль сошел с проезжей части дороги Кала-Ушгули в Сванетии и упал в реку Ингури. В момент происшествия в автомобиле находился один человек, который скончался на месте. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».
Упавшую в ущелье машину заметили местные жители. По данным СМИ, автомобиль принадлежит жителю села Кала, которого с утра разыскивали родственники. Машина выехала из села Ушгули накануне. Родственники забили тревогу после того, как водитель не приехал на место назначения.
На месте происшествия мобилизованы спасатели, которые пытаются достать автомобиль с погибшим из ущелья реки.
Уголовное дело возбуждено по статье 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).
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