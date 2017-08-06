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В Сванетии машина упала в реку, погиб один человек


06.08.2017   21:47
Автомобиль сошел с проезжей части дороги Кала-Ушгули в Сванетии и упал в реку Ингури. В момент происшествия в автомобиле находился один человек, который скончался на месте. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».

Упавшую в ущелье машину заметили местные жители. По данным СМИ, автомобиль принадлежит жителю села Кала, которого с утра разыскивали родственники. Машина выехала из села Ушгули накануне. Родственники забили тревогу после того, как водитель не приехал на место назначения.

На месте происшествия мобилизованы спасатели, которые пытаются достать автомобиль с погибшим из ущелья реки.

Уголовное дело возбуждено по статье 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).






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