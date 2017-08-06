До 150 грузин объявили голодовку в турецкой тюрьме

06.08.2017 22:02 В тюрьме в Стамбуле объявили голодовку около 150 граждан Грузии. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.



Родственники грузин говорят о жестоком обращении с заключенными и обвиняют дипломатов в халатности.



По словам жены одного из заключенных, голодовка длится уже четвертый день. Родственники уведомили об этом посольство, но никакой реакции с их стороны не последовало.



Семьи заключенных уверяют, что никто не реагирует на их законные требования.















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