Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

До 150 грузин объявили голодовку в турецкой тюрьме


06.08.2017   22:02
В тюрьме в Стамбуле объявили голодовку около 150 граждан Грузии. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Родственники грузин говорят о жестоком обращении с заключенными и обвиняют дипломатов в халатности.

По словам жены одного из заключенных, голодовка длится уже четвертый день. Родственники уведомили об этом посольство, но никакой реакции с их стороны не последовало.

Семьи заключенных уверяют, что никто не реагирует на их законные требования.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в Тбилисском и Батумском международных аэропортах достиг рекордного показателя
Срок вступления в силу поправок в закон «О контроле табака» отложен до 2022 года
В Тбилиси появится специализированный суд для бизнеса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Генпрокуратура признала Чечню самым безопасным регионом РФ в плане уличной преступности
В МЧС Азербайджана опровергли информацию о погибших во время пожаре в общежитии
Грозненское ТВ объяснило "забывчивостью" исчезновения людей в Чечне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна