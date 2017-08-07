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В Тбилиси будет построена баскетбольная площадка «Гальф» имени Зазы Пачулия


07.08.2017   11:38
В тбилисском районе Диди Дигоми будет построена баскетбольная площадка "Гальф" имени грузинского баскетболиста Зазы Пачулия.

Торжественная церемония закладки основания строительства состоялась сегодня. В мероприятии приняли участие Заза Пачулия, мэр города Давид Нармания и менеджмент компании "Гальф".

Первый грузинский чемпион NBA Заза Пачулия прибыл на родину вчера. Баскетболист впервые вернулся в Грузию после того, как стал чемпионом Национальной Баскетбольной Ассоциации США в составе клуба «Голден Стэйт Уорриорз».

В Тбилиси 7-8 августа пройдут встречи поклонников и специалистов баскетбола с Пачулия, во время которых участники встреч смогут подойти к Кубку, пообщаться с капитаном сборной Грузии. Этот Кубок НБА будет показан также юным баскетболистам, обучающимся в Тбилиси "Академии Зазы Пачулия".






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