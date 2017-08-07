В Сванетии утром возобновились поиски упавшего в реку мужчины

07.08.2017 12:19 Поиски мужчины в возрасте до 40 лет в реке Ингури возобновились сегодня утром. Как сообщает «IPN», в селе Кала Местийского района собрались бригады спасателей и близкие пропавшего.



По словам главы управы Местии Кахи Жоржолиани, параллельно в эти минуты на месте ведется мобилизация соответствующей техники, чтобы поднять из реки автомобиль.



«Шансов того, что мужчина застрял в автомобиле, очень мало. Мы предполагаем, что его унесла река, потому что вчера течение было очень быстрым», - заявил Жоржолиани.



Напомним, что ехавший из Ушгули автомобиль упал в реку вчера. МВД начало следствие по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).















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