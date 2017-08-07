Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Еще пять участников GEM Fest попали в больницу


07.08.2017   13:03
Пять человек были госпитализированы с территории фестиваля электронной музыки GEM Fest, который проходит на черноморском курорте Анаклия, сообщает телеканал «Имеди».

Все, кому понадобилась медицинская помощь, были доставлены в реферальный госпиталь города Зугдиди.

По информации телеканала, двоим молодым людям поставили диагноз «интоксикация неустановленным веществом» – они уже выписаны из больницы. Еще трое человек поступили в госпиталь с другими симптомами.

Кроме того, под наблюдением медиков остается 19-летняя девушка — с симптомами интоксикации она попала в больницу с фестиваля рано утром 6 августа.

Как уже сообщалось, 4 августа в реферальной больнице Зугдиди от интоксикации скончалась 22-летняя девушка. По факту возбуждено уголовное дело. После этого организаторы фестиваля пообещали начать информационную кампанию о пагубном влиянии наркотиков. Вместе с тем, организаторы отметили, что сотрудники МВД Грузии следят за тем, чтобы на GEM Fest не попадали запрещенные вещества.

За последние несколько дней в селе Ганмухури Зугдидского района, рядом с территорией, где проводится фестиваль, полицейские задержали пятерых реализаторов наркотиков.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси будет построено 10 мостов
Юристы обсуждают возможность создания специализированного суда для бизнес-тяжб
Всемирный банк помог отреставрировать грузинский монастырский комплекс Давид-Гареджи
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
72% опрошенных не собираются переезжать из Армении
Азербайджан и Казахстан проводят совместные военно-морские учения
МИД Армении выясняет подробности трагедии на востоке Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна