Еще пять участников GEM Fest попали в больницу

07.08.2017 13:03 Пять человек были госпитализированы с территории фестиваля электронной музыки GEM Fest, который проходит на черноморском курорте Анаклия, сообщает телеканал «Имеди».



Все, кому понадобилась медицинская помощь, были доставлены в реферальный госпиталь города Зугдиди.



По информации телеканала, двоим молодым людям поставили диагноз «интоксикация неустановленным веществом» – они уже выписаны из больницы. Еще трое человек поступили в госпиталь с другими симптомами.



Кроме того, под наблюдением медиков остается 19-летняя девушка — с симптомами интоксикации она попала в больницу с фестиваля рано утром 6 августа.



Как уже сообщалось, 4 августа в реферальной больнице Зугдиди от интоксикации скончалась 22-летняя девушка. По факту возбуждено уголовное дело. После этого организаторы фестиваля пообещали начать информационную кампанию о пагубном влиянии наркотиков. Вместе с тем, организаторы отметили, что сотрудники МВД Грузии следят за тем, чтобы на GEM Fest не попадали запрещенные вещества.



За последние несколько дней в селе Ганмухури Зугдидского района, рядом с территорией, где проводится фестиваль, полицейские задержали пятерых реализаторов наркотиков.















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