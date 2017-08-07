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Еще пять участников GEM Fest попали в больницу
07.08.2017 13:03
Пять человек были госпитализированы с территории фестиваля электронной музыки GEM Fest, который проходит на черноморском курорте Анаклия, сообщает телеканал «Имеди».
Все, кому понадобилась медицинская помощь, были доставлены в реферальный госпиталь города Зугдиди.
По информации телеканала, двоим молодым людям поставили диагноз «интоксикация неустановленным веществом» – они уже выписаны из больницы. Еще трое человек поступили в госпиталь с другими симптомами.
Кроме того, под наблюдением медиков остается 19-летняя девушка — с симптомами интоксикации она попала в больницу с фестиваля рано утром 6 августа.
Как уже сообщалось, 4 августа в реферальной больнице Зугдиди от интоксикации скончалась 22-летняя девушка. По факту возбуждено уголовное дело. После этого организаторы фестиваля пообещали начать информационную кампанию о пагубном влиянии наркотиков. Вместе с тем, организаторы отметили, что сотрудники МВД Грузии следят за тем, чтобы на GEM Fest не попадали запрещенные вещества.
За последние несколько дней в селе Ганмухури Зугдидского района, рядом с территорией, где проводится фестиваль, полицейские задержали пятерых реализаторов наркотиков.
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