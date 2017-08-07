Грузинский борец стал трехкратным чемпионом мира среди юниоров

07.08.2017 13:38 Грузинский борец греко-римском стиля Звиад Патаридзе завоевал золото на чемпионате мира по вольной борьбе среди молодежи, который проходит в финском городе Тампере.



Таким образом, Патаридзе стал трехкратным чемпионом мира среди юниоров весовой категории до 120 кг.



В финальной схватке грузинский борец одолел киргиза Романа Кима со счетом 6:2.



До финального поединка спортсмен провел четыре схватки. Патаридзе на 47-й секунде одолел борца из Японии, в 1/8 финала – румынского борца на 17-й секунде. В четвертьфинале грузинский борец оказался сильнее иранца Амина Мирзазаде, завершив поединок со счетом 4-1. В полуфинале Патаридзе встретился с российским борцом Георгием Гаджиновым – встреча завершилась на четвертой минуте со счетом 0-9 в пользу грузинского спортсмена.



Чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе среди юниоров стартовал 1 августа и завершится 6-го. Патаридзе стал единственным представителем сборной Грузии, завоевавший медаль чемпионата в этом году.



"Новости-Грузия"











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