Заза Пачулия: Не планирую идти в политику

07.08.2017 14:01 Первый грузинский чемпион Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) Заза Пачулия не планирует карьеру в политике на родине. Об этом Пачулия заявил накануне на пресс-конференции в Тбилиси.



Баскетболист впервые вернулся в Грузию после того, как клуб «Голден Стэйт Уорриорз», за который он играет, стал чемпионом НБА. Пачулия доставил в Тбилиси трофей победителя сильнейшей баскетбольной лиги планеты.



По словам Пачулия, он намерен оставаться в спорте до тех пор, пока «сердце не подскажет, что уже достаточно». Вместе с тем баскетболист признается, что думает о своих перспективах после завершения карьеры в НБА.



«Каждое лето я стараюсь посещать курсы по направлению бизнеса. Я начал свою баскетбольную карьеру еще в юности и не успел получить образования, поэтому сейчас пытаюсь наверстать упущенное», — сказал Пачулия.



Отвечая на вопрос журналистов о возможности начала политической карьеры в Грузии, Пачулия заявил, что у него нет такого желания.



«Никакого желания идти в политику у меня нет. Нужно делать то, что приносит удовольствие. Я не собираюсь идти в политику ни в коем случае, делать что-либо через силу у меня не выходит», — добавил он.



33-летний Заза Пачулия – капитан сборной Грузии по баскетболу и первый грузинский баскетболист, выигравший чемпионат NBA. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил баскетболиста правительственной наградой — Орденом чести, за популяризацию Грузии.



В этом году капитан сборной Грузии заключил с клубом «Голден Стэйт Уорриорз» контракт на еще один сезон. Сумма сделки составила 3,5 миллиона долларов. В прошлом году за сезон с «воинами» Пачулия получил 2,9 миллиона долларов.















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