Университет Сан-Диего и Илиауни построят в Тбилиси кампус

07.08.2017 16:23 Государственный университет Ильи (Илиауни) и Государственный университет Сан-Диего начинают строительство нового кампуса в Тбилиси, говорится в сообщении вуза.



Четырехэтажное здание площадью 4750 квадратных метров построят близ парка Ваке на улице Чолокашвили. Строительные работы начнутся в начале августа и завершатся осенью 2018 года.



Здание будет оснащено новейшими технологиями, в кампусе разместятся классные комнаты, рабочие пространства, лаборатории электронной и строительной инженерии международного стандарта.



Государственный университет Сан-Диего является партнером грузинских университетов с 2013 года. Государственный университет Сан-Диего предлагает грузинским студентам американские программы бакалавриата в строительной, гражданской, компьютерной и электронной инженерии.



У грузинских студентов есть возможность продолжить учебу в калифорнийском кампусе Государственного университета Сан-Диего (SDSU) на один семестр и на год.



Государственный университет Ильи был основан в 2006 году в результате объединения шести институтов. На данном этапе он является одним из ведущих научно-образовательных учреждений Грузии. Как отмечают в самом университете, единое пространство училища основано на следующих принципах: академическая свобода, свобода совести и свобода выбора.



Проект осуществляется при финансовой поддержке корпорации "Вызовы тысячелетия".



"Спутник-Грузия"











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