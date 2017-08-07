Заза Пачулия: После завершения карьеры баскетболиста не собираюсь заниматься политикой

07.08.2017 16:27



Пачулия отметил, что "с 2003 года играет в разных клубах НБА, минувший сезон в "Голден Стэйт Уорриорз" был самым удачным-я стал чемпионом НБА"."В будущем сезоне также буду играть в "Голден Стэйт Уорриорз",которая намерена бороться за звание чемпиона НБА 2018 года",-сказал он.



На этой пресс-конференции он представил Кубок НБА-трофей победителя сильнейшей лиги Планеты, который 6 августа он привез из США в Тбилиси с согласия руководства "Голден Стэйт Уорриорз". Этот Кубок и прибывшие вместе с Пачулия трое представителей"Голден Стэйт Уорриорз" оказались в центре внимания журналистов, Заза Давидович охотно фотографировался с журналистами на фоне Кубка.

Заза отметил, что с 8 августа присоединится в Тбилиси к членам сборной Грузии, которая 6 августа вернулась из Литвы, где одержала победы над сборными Латвии(73-69) и Литвы (81-70) и стала победителем прошедшего в Клайпеде турнира с участием этих сборных и команды Польши. Сборная Грузиии продолжает подготовку начинающемуся в конце августа Евробаскету-2017. Грузия играет в тель-авивской группе Евробаскета, где ее соперниками будут сборные Израиля, Италии,Германии, Литвы и Украины. 11 и 13 августа в рамках подготовки к Евробаскету Грузия проведет в Тбилиси два матча со сборной Чехии, в этих матчах ожидается участие и Зазы Пачулия.



Сам Заза заявил на пресс-конференции в Тбилиси, что "сборная Грузия в 4-ий раз будет играть в финальной части Евробаскета(выступала в ЧЕ 2011, 2013 и 2015-прим.корр.)"."В сборной Грузии много опытных и талантливых игроков, на этот раз (Евробаскет 2017 ) мы будем ставить своей целью не только выход из группового этапа финальной части в следующий этап чемпионата, но и борьбу за выход в полуфинал и за медали,это очень сложно, но мы будем бороться за достижение этой цели",-сказал он.

Такого заявления о намерении бороться за медали Евробаскета-2017 пока никто из тренеров и игроков сборной Грузии не делал, все говорили о том, что "задача-минимум сборной Грузии -успешно сыграть в групповом этапе финальной части Евробаскета и выйти в следующий этап", т.е. в 1/8, как это было на ЧЕ-2015 , когда сборная Грузии успешно сыграла в групповом этапе Евробаскета в Загребе и в 1/8 в Лилле на последних минутах проиграла сборной Литве, хотя вела в счета больше половины игрового времени. Специалисты и поклонники сборной Грузии надеютс, что на Евробаскете -2017 команда сыграет еще лучше, чем в 2015 году, но сможет ли сборная попасть в полуфинал?Сейчас очень трудно ответить на этот вопрос, ведь все зависит от того, сможет ли сборная Грузии самым оптимальным составом выступить на Евробаскете, сможет ли избежать травм,объективным ли будет судейство на Евробаскете, от того, как сыграют лидеры сборной-многоопытные Заза Пачулия, Георгий Шермадини, Георгий Цинцадзе, Торнике Шенгелия, Майкл Диксон, Манучар Маркоишвили, как выступят остальные игроки, в том числе молодые баскетболисты, на фоне отсутствия в сборной травмированного многоопытного Виктора Саникидзе. Есть и поклонники и специалисты-пессимисты, которые полагают, что сборная Грузии на Евробаскете-2017 как максимум сможет выйти из группового этапа в следующий этап финальной части , но дальше на их взгляд наша сборная в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств вряд ли сможет пройти. Но оптимистов среди поклонников, специалистов, баскетболистов гораздо больше, чем пессимистов, в числе оптимистов и капитан сборной Грузии Заза Пачулия.



7 августа днем в Тбилиси, во Дворце президента состоялась церемония награждения Зазы Пачулия Орденом "Чести"-одной из высших государственных наград страны.Президент Георгий Маргвелашвили заявил:"Сегодня мы награждаем одного из самых успешных спортсменов нашей страны. Заза Пачулия -первый грузинский баскетболист, ставший чемпионом НБА. Очень приятно, что он решил отметить свой успех и в Грузии, доставив сюда Кубок НБА-трофей победителя сильнейшей баскетбольной лиги мира".Маргвелашвили отметил, что "Пачулия внес огромный вклад в популяризацию баскетбола и успешное представление Грузии на международной арене". "Заза является примером не только успешного спортсмена, но и человеком, который на всех возможных уровнях очень многое делает для популяризации Грузии в мире, он является образцом ответственной гражданской позиции",- сказал президент.



В свою очередь Пачулия отметил, что "для него большая честь получить столь высокую государственную награду". Он представил собравшимся Кубок НБА, доставленный им в Тбилиси.



На церемонии присутствовали игроки и тренеры сборной Грузии, а также трое представителей клуба "Голден Стэйт Уорриорз", прибывшие сюда 6 августа вместе с ним из США.Решение о присуждении Ордена "Чести" Зазе Пачулия президент принял в середине июля с.г.,тогда Заза Давидович находился в США, после завершения сезона НБА (13 июня) он вместе с членами семьи оставался в США (по своим делам) и 6 августа прилетел в Тбилиси.



В заключение читателям напомним основные эпизоды биографии Зазы Пачулия. Он родился в Тбилиси 10 февраля 1984 года,его мама Марина Кодуа также была баскетболисткой, в 1970-х годах она играла за женскую команду "Динамо" Тбилиси и один год за сборную Грузии. Первые шаги в баскетболе Заза сделал в Тбилиси, в детском возрасте он привлек внимание специалистов и поклонников. В 1999-2003 годах Заза играл за турецкий "Улькерспор", стал чемпионом Турции, с 2003 года он выступает в НБА:один сезон в "Орландо Мэджик", затем в "Милуоки Бакс"(2004-2005,2013-2015), в "Атланта Хокс" (2005-2013), "Даллас Маверикс"(2015-2016 ), а в минувшем сезоне за "Голден Стэйт Уорриорз". Ранее в клубах НБА выступали грузинские баскетболисты Владимир Степания (в 1998-2004 гг) и Ника Цкитишвили (в 2002-2006 гг, он в последние годы играл в клубах Европы и Азии), два сезона в НБА (2012-2013, 2013-2014)провел Торнике Шенгелия, блестяще играющий сейчас за испанскую "Басконию" и сборную Грузии. Больше всех успехов в НБА из грузинских баскетболистов добился Заза Пачулия, которого в в СМИ и в социальных сетях называют "гордостью страны".



Материал подготовил Тенгиз Пачкория



На фото З.Пачулия и грузинские журналисты рядом с Кубком НБА. Фото Шукри Дгебуадзе.





Капитан сборной Грузии, чемпион НБА 2017 года в составе клуба "Голден Стэйт Уорриорз" Заза Пачулия после завершения карьеры спортсмена "не намерен заниматься политической деятельностью". Об этом 33-летний Пачулия заявил на пресс-конференции в Тбилиси.Он сказал:"Баскетбол-это моя жизнь, я еще долго собираюсь играть. До меня тоже дошли сообщения о том, что после завершения карьеры я якобы намерен заняться политической деятельностью, но могу прямо заявить, что не собираюсь заниматься политикой".Пачулия отметил, что "с 2003 года играет в разных клубах НБА, минувший сезон в "Голден Стэйт Уорриорз" был самым удачным-я стал чемпионом НБА"."В будущем сезоне также буду играть в "Голден Стэйт Уорриорз",которая намерена бороться за звание чемпиона НБА 2018 года",-сказал он.На этой пресс-конференции он представил Кубок НБА-трофей победителя сильнейшей лиги Планеты, который 6 августа он привез из США в Тбилиси с согласия руководства "Голден Стэйт Уорриорз". Этот Кубок и прибывшие вместе с Пачулия трое представителей"Голден Стэйт Уорриорз" оказались в центре внимания журналистов, Заза Давидович охотно фотографировался с журналистами на фоне Кубка.Заза отметил, что с 8 августа присоединится в Тбилиси к членам сборной Грузии, которая 6 августа вернулась из Литвы, где одержала победы над сборными Латвии(73-69) и Литвы (81-70) и стала победителем прошедшего в Клайпеде турнира с участием этих сборных и команды Польши. Сборная Грузиии продолжает подготовку начинающемуся в конце августа Евробаскету-2017. Грузия играет в тель-авивской группе Евробаскета, где ее соперниками будут сборные Израиля, Италии,Германии, Литвы и Украины. 11 и 13 августа в рамках подготовки к Евробаскету Грузия проведет в Тбилиси два матча со сборной Чехии, в этих матчах ожидается участие и Зазы Пачулия.Сам Заза заявил на пресс-конференции в Тбилиси, что "сборная Грузия в 4-ий раз будет играть в финальной части Евробаскета(выступала в ЧЕ 2011, 2013 и 2015-прим.корр.)"."В сборной Грузии много опытных и талантливых игроков, на этот раз (Евробаскет 2017 ) мы будем ставить своей целью не только выход из группового этапа финальной части в следующий этап чемпионата, но и борьбу за выход в полуфинал и за медали,это очень сложно, но мы будем бороться за достижение этой цели",-сказал он.Такого заявления о намерении бороться за медали Евробаскета-2017 пока никто из тренеров и игроков сборной Грузии не делал, все говорили о том, что "задача-минимум сборной Грузии -успешно сыграть в групповом этапе финальной части Евробаскета и выйти в следующий этап", т.е. в 1/8, как это было на ЧЕ-2015 , когда сборная Грузии успешно сыграла в групповом этапе Евробаскета в Загребе и в 1/8 в Лилле на последних минутах проиграла сборной Литве, хотя вела в счета больше половины игрового времени. Специалисты и поклонники сборной Грузии надеютс, что на Евробаскете -2017 команда сыграет еще лучше, чем в 2015 году, но сможет ли сборная попасть в полуфинал?Сейчас очень трудно ответить на этот вопрос, ведь все зависит от того, сможет ли сборная Грузии самым оптимальным составом выступить на Евробаскете, сможет ли избежать травм,объективным ли будет судейство на Евробаскете, от того, как сыграют лидеры сборной-многоопытные Заза Пачулия, Георгий Шермадини, Георгий Цинцадзе, Торнике Шенгелия, Майкл Диксон, Манучар Маркоишвили, как выступят остальные игроки, в том числе молодые баскетболисты, на фоне отсутствия в сборной травмированного многоопытного Виктора Саникидзе. Есть и поклонники и специалисты-пессимисты, которые полагают, что сборная Грузии на Евробаскете-2017 как максимум сможет выйти из группового этапа в следующий этап финальной части , но дальше на их взгляд наша сборная в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств вряд ли сможет пройти. Но оптимистов среди поклонников, специалистов, баскетболистов гораздо больше, чем пессимистов, в числе оптимистов и капитан сборной Грузии Заза Пачулия.7 августа днем в Тбилиси, во Дворце президента состоялась церемония награждения Зазы Пачулия Орденом "Чести"-одной из высших государственных наград страны.Президент Георгий Маргвелашвили заявил:"Сегодня мы награждаем одного из самых успешных спортсменов нашей страны. Заза Пачулия -первый грузинский баскетболист, ставший чемпионом НБА. Очень приятно, что он решил отметить свой успех и в Грузии, доставив сюда Кубок НБА-трофей победителя сильнейшей баскетбольной лиги мира".Маргвелашвили отметил, что "Пачулия внес огромный вклад в популяризацию баскетбола и успешное представление Грузии на международной арене". "Заза является примером не только успешного спортсмена, но и человеком, который на всех возможных уровнях очень многое делает для популяризации Грузии в мире, он является образцом ответственной гражданской позиции",- сказал президент.В свою очередь Пачулия отметил, что "для него большая честь получить столь высокую государственную награду". Он представил собравшимся Кубок НБА, доставленный им в Тбилиси.На церемонии присутствовали игроки и тренеры сборной Грузии, а также трое представителей клуба "Голден Стэйт Уорриорз", прибывшие сюда 6 августа вместе с ним из США.Решение о присуждении Ордена "Чести" Зазе Пачулия президент принял в середине июля с.г.,тогда Заза Давидович находился в США, после завершения сезона НБА (13 июня) он вместе с членами семьи оставался в США (по своим делам) и 6 августа прилетел в Тбилиси.В заключение читателям напомним основные эпизоды биографии Зазы Пачулия. Он родился в Тбилиси 10 февраля 1984 года,его мама Марина Кодуа также была баскетболисткой, в 1970-х годах она играла за женскую команду "Динамо" Тбилиси и один год за сборную Грузии. Первые шаги в баскетболе Заза сделал в Тбилиси, в детском возрасте он привлек внимание специалистов и поклонников. В 1999-2003 годах Заза играл за турецкий "Улькерспор", стал чемпионом Турции, с 2003 года он выступает в НБА:один сезон в "Орландо Мэджик", затем в "Милуоки Бакс"(2004-2005,2013-2015), в "Атланта Хокс" (2005-2013), "Даллас Маверикс"(2015-2016 ), а в минувшем сезоне за "Голден Стэйт Уорриорз". Ранее в клубах НБА выступали грузинские баскетболисты Владимир Степания (в 1998-2004 гг) и Ника Цкитишвили (в 2002-2006 гг, он в последние годы играл в клубах Европы и Азии), два сезона в НБА (2012-2013, 2013-2014)провел Торнике Шенгелия, блестяще играющий сейчас за испанскую "Басконию" и сборную Грузии. Больше всех успехов в НБА из грузинских баскетболистов добился Заза Пачулия, которого в в СМИ и в социальных сетях называют "гордостью страны".Материал подготовил Тенгиз ПачкорияНа фото З.Пачулия и грузинские журналисты рядом с Кубком НБА. Фото Шукри Дгебуадзе.











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