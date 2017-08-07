Молодые азербайджанцы Грузии призывают Россию прекратить оккупацию территорий

07.08.2017 17:51 Молодые этнические азербайджанцы, проживающие в Грузии, распространили видео-обращение к мировым лидерам, посвященное 9-й годовщине российского вторжения в Грузию.



"Мы с этим не смиримся! Россия оккупант! STOP RUSSIA!", - говорят в своем обращении Лейла Акберова, Расан Зиядалиев, Али Мамедов, Равиль Мамедов, Рабиль Исмаилов, Сабина Бабазадэ, Камран Амджаноглу, Гюлер Ибрагимова, Элвир Гасаноглу, Лиаман Мамедова, Джейхун Мухамедали. Они призывают Российскую Федерацию прекратить оккупацию территорий Грузии.



















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