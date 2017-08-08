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За 6 месяцев 2017 года в Грузию депортированы 1760 граждан
08.08.2017 12:46
За 6 месяцев 2017 года в Грузию депортированы 1760 граждан.
Согласно статистическим данным МВД, за шесть месяцев больше всего граждан Грузии депортировано из Турции – 874. Из Германии депортированы 206 граждан, из Исландии – 200.
По данным статистики, 78 граждан Грузии депортированы из России, 56 - из Франции, из Греции – 37.
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