Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Организаторы GEM Fest: за случаи наркотической интоксикации отвечают распространители и пользователи


08.08.2017   15:02
Основатель и организатор фестиваля электронной музыки GEM Fest Георгий Сигуа прокомментировал ситуацию со случаями интоксикации наркотическими веществами среди участников фестиваля.

Как уже сообщалось, за последние дни с симптомами интоксикации в больницу попали более десяти человек – участников фестиваля. Одна 22-летняя девушка погибла, по предварительным данным, это произошло из-за интоксикации наркотиками. Остальные попавшие в больницу были выписаны после оказания медицинской помощи.

Кроме того, по обвинению в распространении наркотиков в селе Ганмухури, прилегающем к курорту Анаклия, где проходит фестиваль электронной музыки, были задержаны шестеро человек.
«Ответственность за происходящее лежит на тех людях, которые распространяют наркотики, также это является личной ответственностью тех, кто их принимает», — сказал Сигуа журналистам.

Сигуа указал на то, что фестиваль ежедневно посещают десятки тысяч человек и всех их сложно проконтролировать.

«Когда мы имеет дело с мероприятием подобного масштаба и с курортом подобного масштаба, невозможно контролировать, кто что проглотил, и что у кого в кармане. Ни наркореализаторы, ни те, кто принимает наркотики, не согласовывают со мной свои действия», — подчеркнул Сигуа.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
На курорте Годердзи будут построены 6 гостиницы высокого класса
Бориспольский аэропорт назвал Georgian Airways одной из самых пунктуальных авиакомпаний
Структуры «Интер РАО» подали новый иск к правительству Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Путин находится в оккупированном грузинском регионе Абхазия
Премьер Грузии: Примирению грузин, абхазов и осетин нет альтернативы
Путин передумал ехать в Абхазию?
Заявление МИД Грузии в связи с 9-ой годовщиной российско-грузинской войны
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили: Примирению грузин, абхазов и осетин нет альтернативы
Заявление МИД Грузии в связи с 9-ой годовщиной августовской войны
В Армении за 10 лет в Армении закрылось 25 вузов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна