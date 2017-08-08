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Организаторы GEM Fest: за случаи наркотической интоксикации отвечают распространители и пользователи
08.08.2017 15:02
Основатель и организатор фестиваля электронной музыки GEM Fest Георгий Сигуа прокомментировал ситуацию со случаями интоксикации наркотическими веществами среди участников фестиваля.
Как уже сообщалось, за последние дни с симптомами интоксикации в больницу попали более десяти человек – участников фестиваля. Одна 22-летняя девушка погибла, по предварительным данным, это произошло из-за интоксикации наркотиками. Остальные попавшие в больницу были выписаны после оказания медицинской помощи.
Кроме того, по обвинению в распространении наркотиков в селе Ганмухури, прилегающем к курорту Анаклия, где проходит фестиваль электронной музыки, были задержаны шестеро человек.
«Ответственность за происходящее лежит на тех людях, которые распространяют наркотики, также это является личной ответственностью тех, кто их принимает», — сказал Сигуа журналистам.
Сигуа указал на то, что фестиваль ежедневно посещают десятки тысяч человек и всех их сложно проконтролировать.
«Когда мы имеет дело с мероприятием подобного масштаба и с курортом подобного масштаба, невозможно контролировать, кто что проглотил, и что у кого в кармане. Ни наркореализаторы, ни те, кто принимает наркотики, не согласовывают со мной свои действия», — подчеркнул Сигуа.
"Новости-Грузия"
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