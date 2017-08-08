Помилованные президентом России жительницы Сочи вышли на свободу

08.08.2017 15:32 Марина Джанджгава и Анник Кесян, которые были осуждены по статье «госизмена» из-за смс-сообщений, а затем помилованы президентом России Владимиром Путиным, вышли на свободу, сообщает «Интерфакс».



Женщины покинули стены СИЗО №2 «Лефортово». Их встречали родственники, защитники и представители прессы. 29 июля Владимир Путин подписал указы о помиловании Джанджгавы и Кесян.



Жительницы Сочи были осуждены за отправку смс-сообщений в 2008 году, в которых они написали своим знакомым из Грузии, что видели, как по железной дороге открыто передвигался груженный военной техникой эшелон.



7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.















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