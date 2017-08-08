Села в Грузии продолжают пустеть

08.08.2017 16:12 «Грузинские села пустеют с каждым годом. Причиной является социально-экономическая нужда и бесперспективность. Несмотря на то, что в Грузии вступил в силу закон о горных регионах, была разработана программа развития села и в направлении сельского хозяйства правительство проводит разные программы, за последний год сельское население сократилось на 3 тысячи человек. По данным Грузстата, внутренняя миграция по-прежнему растет. К 1 января 2016 года число сельского населения составляло 1,592 млн человек, а к 1 января 2017 года - 1,589 млн человек. И это на фоне того, что государство тратит на закрепление сельского населения большие бюджетные ресурсы. Закон о горных регионах и программа развития села находятся в интенсивной фазе, но, как видно, для приостановления миграции населения этого недостаточно», - пишет газета «Резонанси».



«Основными причинами миграции в города специалисты называют экономическую нужду, неразвитость производства и неупорядоченную инфраструктуру в регионах. Из-за этих факторов людям сложно продолжать жить в родных районах и они пытаются переселиться в сравнительно активные с экономической точки зрения города. Сокращение сельского населения на 3000 человек особо вызывает беспокойство на фоне того, что это лишь официальная статистика, а часть проживающих в столице и других крупных городах людей зарегистрированы в своих регионах. Академик Авто Силагадзе видит выход в правильном распределении финансовых и других ресурсов, чтобы одинаково развивались и центр, и периферии. По словам Силагадзе, на протяжении лет этот подход сохраняется и сельское население продолжает сокращаться. «Это подтверждает и официальная статистика, но кроме этого в Тбилиси на самом деле живет больше людей, чем указано в статистических данных. Причину миграции угадать несложно. Люди переезжают жить туда, где могут создать себе лучшие условия. Когда в сельском хозяйстве не производится благо, которое удовлетворит требования людей, очевидно, что они переедут в город. Добавьте к этому плачевные показатели миграции за границу из разных регионов Грузии. В целом, если обратить внимание на масштабы производства в стране, можно увидеть, что основная часть продукции создается и производится в Тбилиси. Это означает, что большая часть рабочей силы собрана в Тбилиси. Для решения проблемы власти должны максимально распределить ресурсы между центром и регионами. Я имею в виду инвестиции, гранты и бюджетные средства, которые нужно вкладывать не в социальные проекты, а в усиление реального сектора. Кроме того, что Тбилиси стал головастиком в урбанистическом плане, аналогичная ситуация сложилась и в экономическом отношении», - отмечает Авто Силагадзе.



«Профессор, экономический эксперт Паата Арошидзе считает постоянное стремление к городу не только экономической, но и ментальной проблемой. «Часто в городе условия жилья и существования намного хуже, но люди все равно стремятся туда. В первую очередь, миграция обусловлена той социальной средой, которая есть в селах. Самая большая доля приходится на молодежь, которые не видят в селе путь для будущего развития и предпочитают уехать в город и заняться низкооплачиваемой работой. Они могут вообще не найти работу, но будут считать себя горожанами, которые далеки от села. Разумеется, это неправильное мышление. С 90-х годов эта проблема актуальна. Несмотря на разные программы и попытки властей, справиться с такой волной миграции, которая является не только экономической, но и ментальной, будет сложно. Человек должен понять, что жить в селе и своими руками добывать себе хлеб важнее и ценнее, чем сидеть в арендованной квартире в городе», - заявил Паата Арошидзе.















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