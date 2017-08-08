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В Грузии отбывают наказание 365 иностранцев и лиц, не имеющих гражданства
08.08.2017 16:47
В грузинских тюрьмах находятся 35 осужденных и обвиняемых женщин — граждан иностранных государств, говорится в статистических данных за май, опубликованных на сайте министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии.
По данным Минпробации, в грузинских тюрьмах отбывают наказание девять гражданок России. На втором месте гражданки Турции — 5 человек. Третье место между собой делят бразильянки, азербайджанки и украинки. В тюрьмах Грузии их по три человека.
Далее следуют женщины из ЮАР и Узбекистана – по две. В грузинской тюрьме также отбывает наказание женщина, не имеющая гражданства.
Всего в грузинских тюрьмах находятся 365 граждан иностранных государств и лиц, не имеющих гражданства.
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