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Девятую годовщину августовской войны отметили акцией на Манхеттене


09.08.2017   11:41
На девятую годовщину российско-грузинской войны проживающие в США грузины, и не только (к акции присоединились также представители украинской и пакистанской общины), собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, и опротестовали политику Путина, и режимов его единомышленников. Участники акции призвали всех, несмотря на партийную принадлежность и другие преференции, вместе сопротивляться имперским амбициям России, укротить которую может только единая мощная сила. Акция была организована инициативной группой.

Наряду с грузинами на митинге выступили с речью представитель Республиканской партии США Джозеф Конкенон (член городского совета), а также грузинский член этой партии, Николоз Чхеидзе (организация "Землячество"), и кандидат в мэры Нью-Йорка Николь Маллиотакис, участвующая в выборах 2017 года, и представляющая в ассамблее штата Нью-Йорк Бруклин - квартал, где проживает больше всего грузин. Как отметила Николь Маллиотакис, она выступает также от имени греческой общины, и заявляет, что солидарна грузинам, протестует против оккупации Грузии, и поддерживает суверенитет и прозападное стремление Грузии.

Республиканцы говорили о том, что новые санкции, установленные России администрацией Трампа, и визит вице-президента США в Грузию еще раз свидетельствуют о растущей поддержке США не только в отношении территориальной целостности Грузии, как стратегического партнера, но и неприемлемости планов Путина для цивилизованного мира.

На митинге, где был исполнен гимн Грузии, выступил писатель Давид Турашвили. Он присутствовал на литературном чтении его пьесы "Железный занавес" в рамках "Грузинско-американского театрального фестиваля", организованного в Нью-Йорке Ириной Гачечиладзе, где американские артисты разыгрывали отношения русских солдат и двух грузинских девушек у границы Грузии. У границы, которая назавтра грузины видят измененной…

Давид Турашвили отметил, что протестный голос каждого грузина чрезвычайно важен против российской империи, захватническая политика которой не изменилась за последних двести лет, и выразил надежду, что попытка погибших девять лет назад защитить родину, даст добрый плод, называемый "свободой". Свободой, которая не может существовать без единства.

/Автор статьи и фото: Ия Мерквиладзе/










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