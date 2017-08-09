В Санкт-Петербурге прошла акция против преступлений Путина в Грузии и Украине

09.08.2017 12:23



После схода "повестки" были доставлены к представительству президентской администрации в Петербурге, расположенной на Васильевском острове. Там, у дверей представительства, свои подписи под повестками оставили те, кто не успел сделать это во время схода. Повестки были оставлены там же.



Как сообщают участники акции, задержаний и недопонимания с полицией не было.









8 августа 2017 г., в годовщину начала войны с Грузией, в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, состоялся народный сход, на котором собравшиеся оставили свои подписи под символическими "повестками в Гаагу" для президента Российской Федерации Владимира Путина В. В. и главы правительства Дмитрия Медведева (который был президентом в августе 2008 года, когда Россия осуществила военное вторжение в Грузию с последующей оккупацией ее территорий).После схода "повестки" были доставлены к представительству президентской администрации в Петербурге, расположенной на Васильевском острове. Там, у дверей представительства, свои подписи под повестками оставили те, кто не успел сделать это во время схода. Повестки были оставлены там же.Как сообщают участники акции, задержаний и недопонимания с полицией не было.











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