|
В Санкт-Петербурге прошла акция против преступлений Путина в Грузии и Украине
09.08.2017 12:23
8 августа 2017 г., в годовщину начала войны с Грузией, в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, состоялся народный сход, на котором собравшиеся оставили свои подписи под символическими "повестками в Гаагу" для президента Российской Федерации Владимира Путина В. В. и главы правительства Дмитрия Медведева (который был президентом в августе 2008 года, когда Россия осуществила военное вторжение в Грузию с последующей оккупацией ее территорий).
После схода "повестки" были доставлены к представительству президентской администрации в Петербурге, расположенной на Васильевском острове. Там, у дверей представительства, свои подписи под повестками оставили те, кто не успел сделать это во время схода. Повестки были оставлены там же.
Как сообщают участники акции, задержаний и недопонимания с полицией не было.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна